toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Зинченко похвастался новой формой Манчестер Сити

06:30 - Читати українською
Зинченко похвастался новой формой Манчестер Сити
Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко принял участие в презентации новой экипировки "горожан".

Александр Зинченко опубликовал в Instagram свое фото в новой форме Манчестер Сити.

Манчестер Сити представил новую гостевую форму с интересным орнаментом

Футболка черного цвета разработана совместно с компанией Puma и имеет стильниий графический дизайн. Новая экипировка будет использоваться для выездных поединков Манчестер Сити.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Зинченко провел 19 матчей. Напомним, подопечные Гвардиолы продолжают борьбу в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала "горожанам" противостоит Реал.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ

blog_ava
Серия А официально определила дату старта сезона 2020/21
00:05
814
Теги
Англия Александр Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Футбольная форма
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь
    Україна — 3 авг14402 Остап Маркевич официально возглавил Мариуполь
2
дн
:
10
час
:
25
мин
Байер
19:55
Рейнджерс
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук