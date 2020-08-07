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Гент презентував нову форму – Яремчук знявся в ефектній відеопрезентації

19:59 - Читать на русском
Гент презентував нову форму – Яремчук знявся в ефектній відеопрезентації
Роман Яремчук на презентації нової форми / Твіттер ФК Гент

Бельгійський Гент, за який виступає українець Роман Яремчук, представив нові комплекти форми на прийдешній сезон.

Нові комлекти екіпірування Гент представив у своєму офіційному Твіттер. Зокрема, одною з ключових персон презентації став українець Роман Яремчук, який знявся у відеопрезентації.

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Футболки розроблено разом з брендом Craft та виконано в традиційних для бельгійського клубу кольорах: домашня форма – стримана синя, виїзна – яскрава оранжева, а третя – консервативна біла.

Зазначимо, що український форвард провів 30 матчів за "буйволів" у минулому сезоні у всіх турнірах, відзначившись 17-ма голами та 4-ма асистами. До слова, Гент посів друге місце у турнірній таблиці бельгійської ліги.

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Світ Футбольна форма Роман Роман Яремчук Гент Гент
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