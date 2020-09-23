Переиграв АЗ и получив в соперники Гент, болельщики Динамо и футбольные эксперты начали готовить шампанское. Действительно, если не проходить бельгийцев в квалификации ЛЧ, то и на групповом этапе делать нечего – тем более, что "буйволы" даже в предыдущем сезоне не были сильнейшими в чемпионате. От Брюгге ещё в марте их отделяли 15 очков, а Шарлеруа и Антверпен находились на расстоянии одного-двух зачётных баллов, поэтому досрочное завершение сезона сыграло за команду Яремчука.

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Перед новым сезоном Гент продал ряд лидеров – главной потерей, конечно же, стал Джонатан Дэвид, забивший почти треть от 59 голов и проданный за 32 млн в Лилль. На эти деньги клуб подписал нескольких новичков, самым известным из которых стал голкипер Синан Болат, а самым дорогим – немец Тим Клайнденст (6 млн). Подробнее об изменениях в составе "буйволов" можно почитать в материале Вадима Грищука.

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Пока изменения не принесли Генту счастья. Клуб на старте сезона уже сменил двух тренеров – сначала за поражения в стартовых турах освободили Йеса Торупа, затем команда во главе с Ромой Яремчуком устроила бунт против румына Ласло Болони (работал 25 дней, четыре поражения), и вот тепер ею руководит 38-летний тренер-дебютант Вим де Деккер (прошёл Рапид и переиграл Мускрон). Всё это вместе с масштабніми кадровыми изменениями не добавляет прочности Генту, а перекрыть проблемы тактическими фишками в матче проти Динамо будет трудно.

Гент ставит на контроль мяча (59%, лучший в лиге) и игру в пас (вторые по количеству передач), но темп этой игры не превышает уровень второй шестёрки УПЛ. При этом "буйволы" редко разрезают оборону соперника (не более пяти таких пасов за матч), по касаниям в штрафной команда идёт седьмой в Бельгии, а по количеству потерь – третьей. Словом, с креативом у подопечных Вима де Деккера проблемы, но они пытаются компенсировать их большим количеством дальних ударов и подач. Под такой стиль заточена и высокая интенсивность единоборств, но остроты они не добавляют – у Гента всего пять голов в шести матчах чемпионата, а средний xG ударов почти вдвое ниже, чем xG Динамо.

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С другой стороны, Рапиду забили два гола с трёх попаданий в створ (и девяти ударов в целом). Если добавить к этому факту высокую интенсивность прессинга (7-8 PPDA), то получится, что Гент по организации атакующей игры – это гибрид Десны и Зари, с поправкой на наличие в составе исполнителей стоиостью в 6-15 миллионов. В обороне же ничего фантастического они не демонстрируют, выигрывая 60% эпизодов один-в-один, но допуская не менее десяти ударов по воротам с достаточно весомым xG. Учитывая эти проблемы, помноженные на кадровые и тренерские пертурбации, бельгийские журналисты и экс-тренер Йес Торуп не верят в проход Гента в групповой этап.

У Динамо свои недостатки. В предыдущем туре УПЛ киевляне едва не потеряли очки с разобранным Львовом, который короновали на вылет ещё до начала сезона – "бело-синие" дожали соперника лишь на последних минутах. Особенно провальным был первый тайм, в котором играло четыре футболиста ротации, но и без этого факта хватало тревожных моментов. В частности, "горожанам" круто удавалось давить на центрбеков и перекрывать линии передач – как следствие, у киевлян до перерыва было больше потерь, чем против АЗ и Шахтера. Проиграли и единоборства.

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Впрочем, у Динамо нашлись силы ответить на дерзость соперника. Луческу провёл массовую замену, команда подняла интенсивность прессинга до самого показателя в сезоне, а центрхавы подстроились под изменения в движении передач. Шапаренко ещё и исполнительское мастерство подключил – Николай вообще является одним из лучших футболистов УПЛ прямо сейчас. Против АЗ было нечто похожее, только Динамо уверенно контролировали игру голландцев – и хотя в первом тайме было много нервов, во втором киевляне забили дважды. При небольшом количестве моментов и вовлечённых в них футболистов.

Умение терпеть и реализовывать минимум шансов в топ-матчах очень ярко отличает команду Луческу на фоне проектов Михайличенко и Хацкевича. Под их руководством киевляне играли намного агрессивнее, но и открывались эпически – как следствие, они получали 3:3 с Брюгге и вылетали из ЛЧ. Новый тренерский штаб идейно откатился к временам Реброва, пытаясь уменьшить количество рискованных ситуаций, которые в основном возникают в переходных фазах. Динамо или очень долго готовит атаку, или компактно обороняется за линей мяча, перекрывая центр мёртвой хваткой. Главная задача – избегать сложных перестроений, на которых соперник может ловить киевлян.

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Заметно, что проект Мирчи Луческу ещё сырой. Команда продолжает проваливать длительные отрезки игры и вытягивает некоторые матчи на классе. Центрбеки слишком неопытны, Бущан посредственно действует ногами, доставка мяча к форвардам тоже неидеальна. Впрочем, в игре киевлян чувствуется разумная идея и модернизационный потенциал, да и результат, при всех проблемах, Динамо даёт.

Кадровая ситуация

Ко всем проблемам Гента добавляется неблагоприятная кадровая ситуация. Команде из-за травм точно не помогут капитан Кумс (хотя в заявку Свен попал) и Чакветадзе – герой матча с Рапидом повредил колено. Оба игрока являются стержневыми для "буйволов". Кроме того, в лазарете остался де Брюйне, а Безус вряд ли появится в основе – главный тренер заявил, что Роман не в форме. По Депуатру у тренера также существуют некоторые опасения.

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У Динамо серьёзных изменений в кадровой ситуации нет. Попов восстанавливается после ангины, Тимчик залечивает приводящую мышцу бедра, у Бурды повреждения ахилла, а с Кравцем разорвали контракт. В заявку вернулся Шабанов, но он много пропустил, а на такой важный матч Мирча Луческу, вероятно, доверится проверенной паре центрбеков.

Ориентировочные составы на матч Гент – Динамо

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Арсланагич, Нгадо-Нгаджу, Мохаммади – Овусу, Дорш, Одиджа-Офой – Депуатр, Яремчук, Ньянгбо

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо – очевидный фаворит, однако праздновать выход в групповой этап рано. Во-первых, теперь противостояние будет состоять из двух матчей, а во-вторых – квалификация ЛЧ для киевлян остается болезненной темой (Брюгге тоже должны были проходить). Гент, несмотря на свои пробемы, является прочным коллективом с высококлассными исполнителями, который в шести из семи матчей нового сезона забивал минимум один гол. Команда умеет интенсивно прессинговать и превосходит киевлян в количестве единоборств, а у Динамо неопытные центрбеки и склонность к провалам длительных отрезков игры.

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"Бело-синие" умеют держать соперника на дистанции, но если он прорывается к задней линии – жди беды. Учитывая большое количество кроссов, мощность форвардов соперника и нервные действия киевлян в собственной штрафной, следует ожидать пропущенного гола, но вряд ли больше одного – и вряд ли подопечные Мирчи Луческу не забьют в ответ. Динамовцы клали по три мяча Шахтеру, у них почти в два раза выше средней xG ударов, а уровень сопротивления у вице-чемпиона Украины был помощнее. Что самое главное, тактически Гент не является новинкой для Динамо – у "бело-синих" огромный опыт матчей проти команд с интенсивным прессингом и ставкой на владение.

Противостояние за выход в группу состоит из двух матчей, поэтому вряд ли Динамо и Гент станут рисковать прямо сейчас. Учитывая способность соперников забить друг другу, сегодня можно прогнозировать результативную ничью, а уже в Киеве подопечные Мирчи Луческу обязаны добивать "буйволов".

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