"Общался ли я с украинцами Гента? Нет, не общался ни с кем, так как у нас впереди серьезная игра и общаться с футболистами команды-соперника будет не очень правильно, можно от этого только расслабиться. Я абстрагируюсь от этого и стараюсь думать только о будущем матч.

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Город красивый, но мы приехали сюда играть в футбол. Что касается физического состояния команды, мы готовы на сто двадцать процентов. Нам нужно только хорошо подготовиться в психологическом плане", – цитирует Виталия Буяльского официальный сайт киевлян.

Напомним, что Динамо бьется с Гентом за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. На стадии плей-офф соперники сыграют два матча – киевляне стартуют на выезде. Игра начнется 23 сентября в 22:00. В предыдущем раунде команда Мирчи Луческу прошла АЗ

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