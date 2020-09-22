"Мы не можем подписать игрока, который может преобразовать команду сразу, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных игроках.

Супряга в Болонью: гендиректор итальянцев назвал условие для трансфера форварда Динамо

Супряга – это тот футболист, на которого мы смотрим. Ему нужно дать время для роста, и мы знаем, что неизбежны взлеты и падения, но у него большой потенциал", – цитирует Михайловича издание Football-Italia.

Напомним, между Болоньей и Динамо продолжаются переговоры по трансферу 20-летнего нападающего. Киевляне отклонили предложение итальянцев по аренде Владислава с правом выкупа за 10 млн евро – "бело-синие" хотят получить не менее 15 млн.

Напомним, в сезоне 2019/20 нападающий выступал на правах аренды за СК Днепр-1 и забил 14 голов. В текущем чемпионате Владислав сыграл во всех трех поединках УПЛ и забил 2 гола (Олимпику и Львову).

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