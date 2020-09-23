Перегравши АЗ і отримавши у суперники Гент, вболівальники Динамо та футбольні експерти почали готувати шампанське. Дійсно, якщо не проходити бельгійців у кваліфікації ЛЧ, то і на груповому етапі робити нічого – тим паче, що "буйволи" навіть у попередньому сезоні не були найсильнішими у власному чемпіонаті. Від Брюгге ще в березні їх відділяли 15 очок, а Шарлеруа та Антверпен перебували на відстані одного-двох залікових балів, тож дострокове завершення чемпіонату зіграло за команду Яремчука.

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Перед новим сезоном Гент продав низку лідерів – головною втратою, звісно ж, став Джонатан Девід, який забив майже третину від 59 голів і якого продали за € 32 млн в Лілль. На ці гроші клуб підписав кількох новачків, найвідомішим з яких став голкіпер Сінан Болат, а найдорожчим – німець Тім Клайнденст (€ 6 млн). Детальніше про зміни в складі "буйволів" можна почитати в матеріалі Вадима Грищука.

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Поки що зміни не принесли Генту щастя. Клуб на старті сезону вже змінив двох коучів – спочатку за поразки у стартових турах звільнили Йеса Торупа, потім команда на чолі з Ромою Яремчуком влаштувала бунт проти румуна Ласло Болоні (працював 25 днів, чотири поразки), а тепер нею керує 38-річний тренер-дебютант Вім де Деккер (пройшов Рапід і переграв Мускрон). Всі ці рішення разом із масштабними кадровими змінами не додають міцності Генту, а перекрити проблеми тактичними родзинками в матчі проти Динамо буде важко.

Гент ставить на контроль м'яча (59%, найкращий у лізі) та гру в пас (другі за кількістю передач), але темп цієї гри не перевищує рівень команд другої шістки УПЛ. При цьому "буйволи" рідко розрізають оборону суперника (не більше п'яти таких пасів за матч), за дотиками у штрафному команда йде сьомою в Бельгії, а за кількістю втрат – третьою. Словом, з креативом у підопічних Віма де Деккера проблеми, але вони намагаються компенсувати їх великою кількістю дальніх ударів та подач. Під цей стиль заточена і висока інтенсивність єдиноборств, але гостроти вони не додають – у Гента всього п'ять голів у шести матчах чемпіонату, а середній xG ударів майже вдвічі нижчий за xG Динамо.

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З іншого боку, Рапіду забили два голи з трьох влучань у площину (але один з пенальті). Якщо додати до цього високу інтенсивність пресингу (7-8 PPDA), то вийде, що Гент за організацією атакувальної гри – це гібрид Десни та Зорі, з поправкою на наявність у складі виконавців вартістю в € 6-15 млн. В обороні ж нічого фантастичного "буйволи" не демонструють, виграючи 60% епізодів один-в-один, але допускаючи не менше десяти ударів по воротах з досить вагомим xG. З огляду на ці проблеми, помножені на кадрові та тренерські пертурбації, бельгійські журналісти та екс-тренер Йес Торуп не вірять у прохід Гента в груповий етап.

У Динамо свої недоліки. У попередньому турі УПЛ кияни ледь не втратили очки з розібраним Львовом, який коронували на виліт ще до початку сезону – "біло-сині" дотиснули суперника лише на останніх хвилинах. Особливо провальним був перший тайм, в якому грало чотири футболісти ротації, але й без цього факту вистачало тривожних моментів. Зокрема, "містянам" круто вдавалося тиснути на центрбеків та перекривати лінії передач – як наслідок, у киян до перерви було більше втрат, ніж проти АЗ та Шахтаря. Програли і єдиноборства.

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Втім, у Динамо знайшлися сили відповісти на зухвалість суперника. Мірча Луческу провів масову заміну, команда підняла інтенсивність пресингу до найвищого показника в сезоні, а центрхави підлаштувалися під зміни в русі передач. Шапаренко ще й виконавську майстерність увімкнув – Микола взагалі є одним з найкращих футболістів УПЛ прямо зараз. Проти АЗ було щось схоже, тільки Динамо впевненіше контролювало гру голландів – і хоча в першому таймі було багато нервів, в другому кияни забили двічі. При невеликій кількості моментів та залучених до них футболістів.

Вміння терпіти та реалізовувати мінімум шансів у топ-матчах яскраво вирізняє команду Мірчі Луческу на тлі проектів Олексія Михайличенка та Олександра Хацкевича. Під їхнім керівництвом кияни грали набагато агресивніше, але й відкривалися епічно – як наслідок, вони отримували 3:3 проти Брюгге й вилітали з ЛЧ. Новий тренерський штаб ідейно відкотився до часів Сергія Реброва, намагаючись зменшити кількість ризикованих ситуацій, які здебільшого виникають у перехідних фазах. Динамо або дуже довго готує атаку, або компактно обороняється за лінією м'яча, перекриваючи центр мертвою хваткою. Головне завдання – уникати складних перебудов, на яких суперник може ловити киян.

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Помітно, що проект Мірчі Луческу ще сирий. Команда продовжує провалювати тривалі відрізки гри, а деякі матчі витягує на класі. Центрбеки занадто недосвідчені, Бущан посередньо діє ногами, доставка м'яча до форварда також неідеальна, але в грі киян відчувається адекватна ідея та модернізаційний потенціал. Та і результат, при всіх проблемах, Динамо дає.

Кадрова ситуація

До всіх проблем Гента додається несприятлива кадрова ситуація. Команді через травми точно не допоможуть капітан Кумс (хоча у заявку він потрапив) та Чакветадзе – герой матчу з Рапідом пошкодив коліно. Обидва гравця є стрижними для "буйволів". Крім того, в лазареті залишився Де Брюйне, а Безус навряд чи з'явиться в основі – головний тренер заявив, що Роман не в формі. По Депуатру у тренера також існує деяке побоювання.

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У Динамо серйозних змін у кадровій ситуації немає. Попов відновлюється після ангіни, Тимчик заліковує привідний м'яз стегна, у Бурди ушкодження ахіла, а з Кравцем розірвали контракт. В заявку повернувся Шабанов, але він забагато пропустив, а на такий важливий матч Мірча Луческу, вірогідно, довіриться перевіреній парі центрбеків.

Орієнтовні склади на матч Гент – Динамо

Гент: Руф – Кастро-Монтес, Арсланагіч, Нгадо-Нгаджі, Мохаммаді – Овусу, Дорш, Одіджа-Офой – Депуатр, Яремчук, Ньянгбо

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – , Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, де Пена – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо – очевидний фаворит, однак святкувати вихід у груповий етап зарано. По-перше, тепер протистояння буде складатися з двох матчів, а по-друге – кваліфікація ЛЧ для киян залишається болючою темою (Брюгге теж мали проходити). Гент, попри свої пробеми, є міцним колективом з висококласними виконавцями, який у шести із семи матчів нового сезону забивав мінімум один гол. Команда вміє інтенсивно пресингувати та переважає киян у кількості єдиноборств, а у Динамо недосвідчені центрбеки та схильність до провалів тривалих відрізків гри.

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"Біло-сині" вміють тримати суперника на дистанції, але якщо він проривається до задньої лінії – чекай біди. Враховуючи велику кількість кросів, потужність форвардів суперника та нервові дії киян у власному штрафному, слід очікувати пропущеного голу, але навряд чи більше одного – і навряд чи підопічні Мірчі Луческу не заб'ють у відповідь. Динамівці клали по три м'ячі Шахтарю, у них майже вдвічі вищий середній xG ударів, а рівень спротиву у віце-чемпіона України на був потужнішим на порядок. Щонайголовніше, тактично Гент не є новинкою для Динамо – у "біло-синіх" величезний досвід матчів проти команд з інтенсивним пресингом і ставкою на володіння.

Протистояння за вихід у групу складається з двох матчів, тож навряд чи Динамо та Гент стануть ризикувати прямо зараз. Враховуючи здатність суперників забити один одному, сьогодні можна прогнозувати результативну нічию, а вже у Києві підопічні Мірчі Луческу повинні добивати "буйволів".

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