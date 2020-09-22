Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Динамо на "Футбол 24", стартует 23 сентября в 22:00. Бельгийцы прошли аувстрийський Рапид, а украинцы выбили нидерландский АЗ Алкмар. Это второе еврокубковое противостояния команд. Более 10 лет назад уже встречались в квалификации ЛЧ. Динамо дважды спокойно бил Гент (3: 1 и 3: 0), но дальше споткнулся на Аяксе. Из того состава в команде Луческу сейчас формально находятся четверо. Денис Гармаш даже забивал на выезде, однако на первую игру в Бельгию не поехал. Денис Бойко сейчас запасной, а не основной. А Огнен Вукоевич и Олег Гусев (также знает, как забивать Гента) пересели на тренерскую скамью.

Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф ЛЧ

Наиболее украинская команда Бельгии. В составе "буйволов" сейчас выступают сразу 3 игрока сборной Украины. Яремчук и Безус когда-то играли за Динамо, поэтому у них есть своя особая мотивация. Игорь Пластун защищал цвета столичной Оболони. Гент после 5-месячного перерыва стартовал трудновато: 4 поражения и лишь 2 победы 6 стартовых туров в чемпионате. Причем центральный защитник Пластун является главным бомбардиром команды – 2 гола. В то же время Яремчук отличился только с пенальти в 3 квалифай-раунде ЛЧ. Динамо же при Луческу уже завоевало дебютный трофей – Суперкубок Украины. Киевляне выиграли 4 оф

Где смотреть матч Гент – Динамо онлайн

Начиная с этой стадии, игры главного еврокубка показывает официальный транслятор, который приобрел права на основную стадию соревнований. В прямой трансляции матч Гент – Динамо смотреть онлайн можно на канале "Футбол 2" и платформе oll.tv. Перед игрой там же в 21:15 стартует студия "Ночь Лиги чемпионов", которая продолжит эфир в 23:55.

Первый поединок плей-офф квалификации ЛЧ также транслируют сербский Arena Sport, немецкий Sky Sport 2, итальянский Sky Sport Calcio, хорватский HRT 2, британский BT Sport 3, российский Матч ТВ, французский RMC Sport 1 и другие каналы.