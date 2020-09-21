Этой осенью Фран Соль может стать героем новой трансферной саги. Динамо ведет переговоры с испанским клубом, но на горизонте появляются все новые претенденты. Мирча Луческу даже не берет Соля на матч ЛЧ против Гента, хотя в списке форвардов только Супряга и Жерсон, играющий на фланге.

Воспитанник Реала стал горячей темой для испанских СМИ. Чуть ли не каждый день называются клубы, которые переманивают 28-летнего нападающего. Соль может вернуться в Испанию, но не только клубы Сегунды заинтересовались опцией трансфера динамовца. На сегодня в фазе горячих переговоров с киевлянами находится Тенерифе. По информации испанского издания El Dia, Фран выглядит идеальной девяткой для спортивного директора островной команды Хуана Кордеро. Marca и ряд других сайтов подтверждают, что контакты с киевским клубом уже стартовали.

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En el @cdtoficial confirman gestiones en curso con el Dinamo de Kiev para obtener la salida de Fran Sol pero insisten en la complejidad de la operación.



Hace un mes parecía imposible. Ahora, al menos hay posibilidades. — MANOJ DASWANI (@mdaswani) September 21, 2020

Трансфер, который еще месяц назад казался невозможным, теперь приобретает реальные очертания. Поиск центрфорварда становится фактически главной миссией почти всех испанских команд в последние дни до трансферного дедлайна. Потенциальных новичков на рынке становится все меньше. Поэтому количество претендентов на Соля растет. Кроме Тенерифе и Овьедо, которые могут себе позволить только взять столь дорогостоящего игрока в аренду, на горизонте еще несколько команд второго испанского дивизиона с мощным бюджетом: Альмерия, Жирона и Эспаньол.

Кроме этого, стало известно, что в элитной Примере также немало заинтересованных. За ситуацией Соля пристально следят Сельта, Эльче и Вальядолид. Эти команды забили на всех только 3 мяча за 4 сыгранных матча в текущем сезоне, поэтому ищут новые варианты усиления атаки. Опытный Фран мог бы стать тем, кто принесет с собой голы без лишней адаптации. В то же время, как сообщают испанские журналисты, цель Динамо – как минимум компенсировать расходы на форварда, которого подписали за 3,5 млн евро из Виллем II.

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Valladolid, Celta y #ElcheCF, los equipos de Primera que quieren a Fran Sol. Delantero del Dinamo de Kiev. https://t.co/OGjhX7y8CW vía @larazon_es — Miguel Ángel Cortés (@Lon_elx) September 21, 2020

После прихода Луческу Соль вышел на замену лишь дважды за 5 матчей. Похоже, гол в Суперкубке Украины против Шахтера не убедил румынского тренера. В следующих официальных играх Фран сыграл лишь 11 минут. Казалось, что подписание Кравца, который уже успел дебютировать против Львова, вообще оттеснило его на позицию 3-4 форварда Динамо. Однако экс-наставнику Шахтера хватило один раз выпустить Артема на замену, чтобы отсеять его и указать на дверь.

Этим летом Луческу дал добро на уход 10 футболистов. Правда, только с Пиваричем, Корзуном и новоприбывшим Кравцем Динамо попрощалось окончательно. Кравченко, Смирный, Исаенко, Каргбо, Бенито, Булеца и Кадири ушли в аренду. Ходили слухи и о возможности ухода Русина, Дуэлунда, Алибекова и Гармаша, которые пока остаются. Цыганков, Миколенко, Жерсон, Де Пена и Кендзера также фигурировали в рапортах иностранных скаутов.

Трансфер Соля в определенной степени поставит крест на возможности продажи Супряги этим летом, хотя его едва ли не ежедневно отправляют в Болонью и другие клубы Серии. Да и вряд ли Суркис договорился бы в цене с итальянскими президентами. Ведь кроме упомянутых исполнителей, у киевлян на этой позиции остаются еще только Русин, молодежь из дубля и дисквалифицированный почти до конца года Беседин.

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