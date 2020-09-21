Луческу сбрасывает балласт – Динамо повесило ценник на Соля, есть новые претенденты из элиты Испании
Этой осенью Фран Соль может стать героем новой трансферной саги. Динамо ведет переговоры с испанским клубом, но на горизонте появляются все новые претенденты. Мирча Луческу даже не берет Соля на матч ЛЧ против Гента, хотя в списке форвардов только Супряга и Жерсон, играющий на фланге.
Воспитанник Реала стал горячей темой для испанских СМИ. Чуть ли не каждый день называются клубы, которые переманивают 28-летнего нападающего. Соль может вернуться в Испанию, но не только клубы Сегунды заинтересовались опцией трансфера динамовца. На сегодня в фазе горячих переговоров с киевлянами находится Тенерифе. По информации испанского издания El Dia, Фран выглядит идеальной девяткой для спортивного директора островной команды Хуана Кордеро. Marca и ряд других сайтов подтверждают, что контакты с киевским клубом уже стартовали.
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Трансфер, который еще месяц назад казался невозможным, теперь приобретает реальные очертания. Поиск центрфорварда становится фактически главной миссией почти всех испанских команд в последние дни до трансферного дедлайна. Потенциальных новичков на рынке становится все меньше. Поэтому количество претендентов на Соля растет. Кроме Тенерифе и Овьедо, которые могут себе позволить только взять столь дорогостоящего игрока в аренду, на горизонте еще несколько команд второго испанского дивизиона с мощным бюджетом: Альмерия, Жирона и Эспаньол.
Кроме этого, стало известно, что в элитной Примере также немало заинтересованных. За ситуацией Соля пристально следят Сельта, Эльче и Вальядолид. Эти команды забили на всех только 3 мяча за 4 сыгранных матча в текущем сезоне, поэтому ищут новые варианты усиления атаки. Опытный Фран мог бы стать тем, кто принесет с собой голы без лишней адаптации. В то же время, как сообщают испанские журналисты, цель Динамо – как минимум компенсировать расходы на форварда, которого подписали за 3,5 млн евро из Виллем II.
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После прихода Луческу Соль вышел на замену лишь дважды за 5 матчей. Похоже, гол в Суперкубке Украины против Шахтера не убедил румынского тренера. В следующих официальных играх Фран сыграл лишь 11 минут. Казалось, что подписание Кравца, который уже успел дебютировать против Львова, вообще оттеснило его на позицию 3-4 форварда Динамо. Однако экс-наставнику Шахтера хватило один раз выпустить Артема на замену, чтобы отсеять его и указать на дверь.
Этим летом Луческу дал добро на уход 10 футболистов. Правда, только с Пиваричем, Корзуном и новоприбывшим Кравцем Динамо попрощалось окончательно. Кравченко, Смирный, Исаенко, Каргбо, Бенито, Булеца и Кадири ушли в аренду. Ходили слухи и о возможности ухода Русина, Дуэлунда, Алибекова и Гармаша, которые пока остаются. Цыганков, Миколенко, Жерсон, Де Пена и Кендзера также фигурировали в рапортах иностранных скаутов.
Трансфер Соля в определенной степени поставит крест на возможности продажи Супряги этим летом, хотя его едва ли не ежедневно отправляют в Болонью и другие клубы Серии. Да и вряд ли Суркис договорился бы в цене с итальянскими президентами. Ведь кроме упомянутых исполнителей, у киевлян на этой позиции остаются еще только Русин, молодежь из дубля и дисквалифицированный почти до конца года Беседин.
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