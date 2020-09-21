Матч, как и онлайн-трансляция Гент – Динамо на "Футбол 24", стартует 23 сентября в 22:00. Бельгийцы прошли венский Рапид, а украинцы выбили АЗ Алкмар. Это вторая еврокубковая встреча команд. В сезоне 2010/11 они уже встречались в рамках квалификации ЛЧ. Динамо дважды спокойно одолело Гент (3:1 и 3:0). Из того состава в команде Луческу сейчас формально находятся четверо. Денис Гармаш даже забивал на выезде, но на первую игру в Бельгию сейчас он не поехал. Денис Бойко ныне запасной, а не основной. А Огнен Вукоевич и Олег Гусев (также знает, как забивать Генту) пересели на тренерскую скамью.

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За бельгийский клуб выступают сразу 3 игрока сборной Украины. Романы Яремчук и Безус когда-то играли за Динамо, поэтому для них это особая встреча. Игорь Пластун начинал в Киеве, но за Оболонь. Форма Гента не впечатляет: 4 поражения и лишь 2 победы за 6 стартовых туров в чемпионате. Причем центральный защитник Пластун является главным бомбардиром команды – 2 гола. В то же время Яремчук отличился только с пенальти в 3 квалифай-раунде ЛЧ. Динамо же при Луческу уже добыло первый трофей. Киевляне выиграли 4 официальных матча, лишь раз сыграв вничью.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Гент – Динамо

В первой игре специалисты всех букмекерских контор ставят на бельгийцев. Коэффициенты на победу Гента колеблются от 2,31 до 2,5. Каждая поставленная ​​гривна на Динамо в случае успеха киевлян увеличит ваш бюджет почти в 2,85-3,1 раза. В ничью верят меньше всего: от 3,1 до 3,36.

Наиболее вероятным результатом британские букмекеры называют 1:0 в пользу как украинцев, так и бельгийцев. Далее следует 0:0. Интересно, что на William Hill в топ-3 фаворитов среди тех, кто должен забить гол за Динамо, до сих пор висит Артем Кравец – форвард, покинувший команду Луческу в понедельник и даже не поехавший в Бельгию. Больше всего верят во взятие ворот от Яремчука – коэффициент 5 к 1.