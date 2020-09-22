"Многие игроки осознают, что групповой этап Лиги чемпионов – это большой толчок для клуба и самих футболистов. Сейчас мы близки к этой цели. Хотим ее достичь. В прошлом году мы много работали для этого в течение всего сезона.

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После двух побед в раздевалке всегда появляется больше счастливых лиц. Некоторые ребята действительно оживают, это вы тоже можете заметить на поле. Это хорошо. Надеюсь, мы сможем продолжить эту положительную тенденцию против Киева. Но некоторым ребятам нужно еще немного времени", – цитирует хавбека Nieuws Blad.

Напомним, первую игру киевляне проведут на выезде – встреча в Бельгии состоится уже завтра, 23 сентября, в 22:00. Ответный матч состоится на НСК Олимпийский во вторник, 29 сентября. Победитель противостояния выйдет в групповой раунд Лиги чемпионов.

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