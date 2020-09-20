"Матч против Мускрона? Это очень странная игра, полная эмоций. Мы могли решить исход матча быстрее. Мы спешили и долго держали напряжение. Но то, что у нас есть моменты – это хорошо, раньше с этим были проблемы.

Яремчук делает то, на что способны немного других нападающих в Бельгии, – тренер Гента

Не все было хорошо, но я вижу прогресс. Приятно вернуться домой с тремя очками. Это было важно для уверенности перед матчем против Динамо. Я все еще вижу много недоработок. Иногда мы медленно отдавали передачи, делали слишком много касаний. Но это логично после такого старта.

Результаты, подобные сегодняшней - лучший стимул, чтобы быстро все исправить. Надеюсь, смогу восстановить достаточное количество игроков перед матчем с Динамо, потому что у нас много мелких травм", – поделился Де Декер в комментарии официальному сайту Гента.

Напомним, Гент минимально обыграл Мускрон (1:0), Яремчук не реализовал пенальти, а его гол отменили после просмотра VAR.

Яремчук не реализовал пенальти и забил из офсайда, но Гент сумел одержать победу