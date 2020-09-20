Гент – Динамо: Де Декер озвучил проблемы бельгийцев накануне поединка в Лиге чемпионов
Главный тренер Гента Вим Де Декер поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против киевского Динамо.
"Матч против Мускрона? Это очень странная игра, полная эмоций. Мы могли решить исход матча быстрее. Мы спешили и долго держали напряжение. Но то, что у нас есть моменты – это хорошо, раньше с этим были проблемы.
Яремчук делает то, на что способны немного других нападающих в Бельгии, – тренер Гента
Не все было хорошо, но я вижу прогресс. Приятно вернуться домой с тремя очками. Это было важно для уверенности перед матчем против Динамо. Я все еще вижу много недоработок. Иногда мы медленно отдавали передачи, делали слишком много касаний. Но это логично после такого старта.
Результаты, подобные сегодняшней - лучший стимул, чтобы быстро все исправить. Надеюсь, смогу восстановить достаточное количество игроков перед матчем с Динамо, потому что у нас много мелких травм", – поделился Де Декер в комментарии официальному сайту Гента.
Напомним, Гент минимально обыграл Мускрон (1:0), Яремчук не реализовал пенальти, а его гол отменили после просмотра VAR.
Яремчук не реализовал пенальти и забил из офсайда, но Гент сумел одержать победу