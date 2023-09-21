"Прежде всего благодарю ВСУ. Их героизм и мужество, то, как они защищают наш народ – большая им похвала и спасибо за это.

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К сожалению, мы не собрали польских журналистов, но польский народ я бы тоже хотел поблагодарить. Они протянули руку помощи в такое трудное время для Украины, стали на сторону добра. А добро всегда побеждает.

Тренерский штаб предоставил нам всю информацию о сопернике. Мы уже не первый день просматриваем Гент, готовимся. На бумаге, наверное, бельгийцы – фаворит группы, но мы никого не боимся, хотя всех уважаем. Будем демонстрировать свой футбол, это хорошая возможность для каждого из нас показать свои силы на европейской арене. Отдадим все силы.

Букмекеры не верят в Зарю? Андердогом всегда быть легче, потому что меньше ожиданий. А когда ты можешь все перевернуть, то в глазах людей это по-другому будет выглядеть. Гент – фаворит, нам нечего терять. Можем показать то, чего от нас не ожидают", – цитирует Вантуха пресс-служба луганчан.

Напомним, поединок между Зарей и Гентом состоится уже сегодня, 21 сентября, в польском Люблине. Начало встречи в 22:00.

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