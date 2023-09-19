УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на поединке первого тура третьего по силе еврокубка.

Стартовый матч Зари в групповом турнире Лиги конференций против бельгийского Гента будет обслуживать итальянская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным рефери поединка будет 38-летний Даниэле Киффи. На линиях ему будут помогать Давиде Империале и Марко Бресмес. Резервным арбитром станет Ливио Маринелли, а за VAR будет отвечать Паоло Валери.

К слову, Киффи уже работал с украинской командой в текущем сезоне: в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов он фиксировал домашнее поражение СК Днепр-1 от Панатинаикоса (1:3).

Напомним, поединок между Зарей и Гентом состоится в четверг, 21 сентября. Начало встречи в 22:00.

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