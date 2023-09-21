"Насамперед дякую ЗСУ. Їхні героїзм та мужність, те, як вони захищають наш народ – велика їм похвала та дякую за це.

Зоря – Гент: матч Ліги конференцій розсудить арбітр, який став свідком фіаско СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів

На жаль, ми не зібрали польських журналістів, але польському народу я б теж хотів подякувати. Вони простягнули руку допомоги в такий важкий час для України, стали на сторону добра. А добро завжди перемагає.

Тренерський штаб надав нам всю інформацію про суперника. Ми вже не перший день переглядаємо Гент, готуємося. На папері, напевно, бельгійці – фаворит групи, але ми нікого не боїмося, хоча всіх поважаємо. Будемо демонструвати свій футбол, це хороша нагода для кожного з нас показати свої сили на європейській арені. Віддамо всі сили.

Букмекери не вірять в Зорю? Андердогом завжди бути легше, бо менше очікувань. А коли ти можеш все перевернути, то в очах людей це по-іншому буде виглядати. Гент – фаворит, нам немає чого втрачати. Можемо показати те, чого від нас не очікують", – цитує Вантуха прес-служба луганців.

Нагадаємо, поєдинок між Зорею та Гентом відбудеться вже сьогодні, 21 вересня, у польському Любліні. Початок зустрічі о 22:00.

Зоря – Гент: анонс матчу Ліги конференцій