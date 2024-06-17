Джуд Беллингем не только тянет Англию на поле, но и выполняет функции "адвоката" за пределами стадиона.

Тренер англичан Гарет Саутгейт в матче против Сербии (1:0) выпустил правого защитника Трента Александера-Арнольда в центре поля. Звезда Ливерпуля провел откровенно посредственный матч, за что получил порцию критики от экспертов и фанатов. Впрочем, Беллингем имеет свое видение.

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"Трент облегчает мне задачу, потому что он может хорошо контролировать игру в обороне на этой позиции. Я знаю, что люди говорят кучу ерунды, но он очень агрессивен в давлении на ворота, и это действительно помогло мне. Когда он выдвигается вперед, я получаю отдых.

Думаю, мы хорошо понимаем друг друга с мячом, Трент всегда на позитиве, хочет все время играть вперед. Иногда мы потеряем мяч, но это нормально. Мы командой заберем его обратно и продолжим играть. Я думаю, что на самом деле он великолепен", – цитирует Беллингема Goal.

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