"Мы очень любим Испанию, люди здесь очень доброжелательные, и мы чувствуем это гостеприимство и чувствуем себя очень комфортно.

Лунин поссорился с Анчелотти и сообщил свое решение по Реалу, – источник

Но если моему мужу придется покинуть эту страну, то, конечно, я его поддержу и мы поедем, куда нужно. Я – человек, который любит путешествовать, поэтому я не боюсь идеи переезда", – рассказала Анастасия в интервью Diario AS.

Напомним, Андрей Лунин перебрался в Реал шесть лет назад, но по-настоящему проявить себя смог лишь в прошлом сезоне, когда травму получил Тибо Куртуа. В общем украинский голкипер сыграл за Мадрид 48 матчей во всех турнирах, выиграл 9 трофеев, среди которых две победы в Лиге чемпионов.

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