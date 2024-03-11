В феврале СМИ сообщали, что скауты иностранных клубов следили за Фесюном в матче УПЛ против Вереса. Вице-президент Колоса Владимир Генинсон прокомментировал эту информацию.

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"Нам об этом известно. Я не могу подтвердить про Бундеслигу, про АПЛ – могу", – сказал Генинсон в комментарии UA-Футбол.

К слову, Кирилл Фесюн уже два года находится в системе Колоса, куда перебрался из академии Ворсклы. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер сыграл 19 матчей в рамках УПЛ. Десять раз он оставлял свои ворота "на замке", пропустив лишь десять голов.

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