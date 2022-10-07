Станислав Оганов, решивший покинуть луганскую команду, больше не является генеральным директором "мужиков". По сообщению Sportarena, руководство клуба приняло отставку функционера.

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Причиной ухода Оганова стали разногласия взглядов на работу клуба, хотя ранее сообщали об уходе гендира по семейным обстоятельствам. Теперь обязанности директора будет исполнять начальник команды Игорь Гузь.

Напомним, Оганов работал в структуре луганского клуба более 20 лет, а гендиректором стал в июле 2020 года, заменив на этом посту Сергея Рафаилова.

Заря после 5-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ третьей, имея в своем активе 10 очков. В воскресенье, 9 октября, в центральном матче тура команда Патрика Ван Леувена сыграет с СК Днепр-1. Начало встречи в 13:00.

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