Заря поделила очки с Кривбассом (2:2) в 5 туре УПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кривбасс встретил международную паузу на дне турнирной таблицы и без забитых голов. Заря напротив начала чемпионат с серии побед, поэтому считалась фаворитом противостояния. Юрий Вернидуб встречался со своим бывшим клубом.

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Кривбасс активно стартовал и забил быстрый гол. Хобленко реализовал пенальти, который заработал Татарков – Мацапура неудачно пошел на перехват и сбил соперника. Однако преимущество номинальных гостей продержалось недолго, Заря оперативно ответила.

У луганцев результат сделали новички. Кирюханцев в первом матче за Зорю оформил дубль. И сделал это еще до перерыва, выйдя на фланге полузащиты. Сначала воспитанник Шахтера замкнул прострел Булецы, а затем воспользовался классным забросом Шахова – еще одного дебютанта.

После перерыва Кривбасс больше атаковал с надеждами отыграться. Спасти ничью удалось благодаря еще одной ошибке Мацапуры. Голкипер неудачно парировал удар Задераки прямо на Волошина. Назар головой установил итоговый счет – 2:2.

Заря набрала 10 очков и поднялась на третье место УПЛ, Кривбасс с двумя баллами остался последним в таблице.

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