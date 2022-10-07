Станіслав Оганов, який вирішив покинути луганську команду, більше не є генеральним директором "мужиків". За повідомленням Sportarena, керівництво клубу прийняло відставку функціонера.

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Причиною відходу Оганова стали розбіжності поглядів на роботу клубу, хоча раніше повідомляли про відхід гендира через сімейні обставини. Наразі обов’язки директора виконуватиме начальник команди Ігор Гузь.

Нагадаємо, Оганов працював у структурі луганського клубу більше 20 років, а гендиректором став у липні 2020-го, замінивши на цій посаді Сергія Рафаїлова.

Зоря після 5-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ третьою, маючи у своєму активі 10 очок. У неділю, 9 жовтня, у центральному матчі туру команда Патріка ван Леувена зіграє зі СК Дніпро-1. Початок зустрічі о 13:00.

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