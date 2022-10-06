Заря может остаться без гендиректора – он подал в отставку после 20 лет в клубе
17:18 - Читати українською
Генеральный директор Зари Станислав Оганов близок к уходу из луганского клуба.
Оганов подал в отставку с поста генерального директора Зари, сообщает zaryalg.
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Станислав решил уйти из клуба по семейным обстоятельствам. Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.
К слову, Оганов входил в структуру руководства Зари с 2002 года. Пост генерального директора Зари он занимал с 1 июля 2020 года.
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