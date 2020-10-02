Генеральный директор Зари дерзко оценил шансы луганчан на выход из группы Лиги Европы
Генеральный директор Зари Станислав Оганов прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
"Команды достаточно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться. Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", – приводит слова Оганова официальный сайт УЕФА.
Заря узнала соперников в групповом турнире Лиги Европы 2020/21 – Чигринский и Шахов приедут в Украину
Отметим, соперниками Звезды в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.
Добавим, что луганчане довольно неуверенно начали текущий сезон, уступив Мариуполю и Десне, расписали ничью с Шахтером и разбили Львов.
Все результаты жеребьевки ЛЕ – Заря получила в соперники сенсацию АПЛ, украинцев и старых знакомых