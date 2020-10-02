"Команды достаточно сильного уровня. Хорошая группа, постараемся из нее выйти. Со всеми командами будем бороться. Не хочу комментировать силу соперников, больше о них знает Виктор Скрипник. Нам вполне по силам выйти из этой группы", – приводит слова Оганова официальный сайт УЕФА.

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Отметим, соперниками Звезды в группе G стали Брага, Лестер и АЕК, в составе которого выступают Дмитрий Чигринский и Евгений Шахов.

Добавим, что луганчане довольно неуверенно начали текущий сезон, уступив Мариуполю и Десне, расписали ничью с Шахтером и разбили Львов.

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