"Команди досить сильного рівня. Хороша група, постараємося з неї вийти. З усіма командами будемо боротися. Не хочу коментувати силу суперників, більше про них знає Віктор Скрипник. Нам цілком під силу вийти з цієї групи", – наводить слова Оганова офіційний сайт УЄФА.

Зоря дізналася суперників у груповому турнірі Ліги Європи 2020/21 – Чигринський і Шахов приїдуть в Україну

Зазначимо, суперниками Зорі у групі G стали Брага, Лестер та АЕК, у складі якого виступають Дмитро Чигринський та Євген Шахов.

Додамо, що луганці досить невпевнено розпочали поточний сезон, поступившись Маріуполю та Десні, розписали нічию з Шахтарем та розбили Львів.

Усі результати жеребкування ЛЄ – Зоря, Кравець, Чеберко та інші українці отримали суперників