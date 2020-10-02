Сегодня, 2 октября, в Доме европейского футбола в Ньоне последний представитель Украины узнал соперников на групповом этапе Лиги Европы 2020/21. С кем будет играть Заря и все результаты жеребьевки ЛЕ – посдкажет "Футбол 24".

Группа A: Рома, Янг Бойз, ЧФР Клуж, ЦСКА София.

Группа B: Арсенал Лондон, Рапид Вена, Мольде, Дандолк

Группа C: Байєр, Славия Прага, Хапоель Беер-Шева, Ницца

Группа D: Бенфика, Стандард Льеж, Рейнджерс, Лех

Группа E: ПСВ, ПАОК, Гранада, Омонія

Группа F: Наполи, Реал Сосьедад, АЗ Алкмаар, Риека

Группа G: Брага, Лестер, АЕК, Заря

Группа H: Селтик, Спарта Прага, Милан, Лилль

Группа I: Вильяреал, Карабах, Маккаби Тель-Авів, Сивасспор

Группа J: Тоттенхем, Лудогорец, ЛАСК, Антверпен

Группа K: ЦСКА Москва, Динамо Загреб, Фейеноорд, Вольфсбергер

Группа L: Гент, Црвена Звезда, Хоффенхайм, Слован Либерец

Чиро Феррара помог определить судьбу наших, своей бывшей команды Наполи и всех-всех-всех. Заря сыграет против Лестера – сенсационного чемпиона Англии 2016, который в текущем сезоне громил Манчестер Сити на выезде 5:2, благодаря чему занимает 1 место в АПЛ. Спортинг Брага – традиционный соперник для "мужиков", а еще Шахтера и Динамо. Еще при Вернидуб луганская команда выбивала португальцев из квалификации ЛЕ после двух ничьих. Ну, и самый украинский клуб, если не учитывать подопечных Скрипника. Шахов и Чигринский играют за АЕК и попытаются попить крови бронзовому призеру УПЛ.

Ромелу Лукаку (7 голов и 2 ассиста за 6 матчей) становится игроком года в ЛЕ, хотя и проиграл Севилье в решающем матче. Монстр, уничтоживший защиту Шахтера на пути к финалу.

Где смотреть жеребьевку Лиги Европы онлайн? Церемонию в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Начало в 14:00. "Футбол 24" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки группового этапа ЛЕ. После вылета Колоса и Десны у Украины остался только 1 представитель –

Заря оказалась в 4 корзине. Интересно, что луганский клуб имеет такой же рейтинг, как ЧФР, но румыны попали в 3 корзину благодаря лучшим результатам в прошлом сезоне. Отмечаем, что украинская команда не может сыграть против московского ЦСКА. В то же время Зарю может ожидать группа смерти. Например: Арсенал с Виллианом, Реал Сосьедад с Давидом Силвой и Милан с Ибрагимовичем.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ – ужас для Украины, прогулка Манчестер Сити, Малиновский против Ливерпуля

Корзина 1

91,000 Арсенал (ENG)

85,000 Тоттенхэм (ENG)

80,000 Рома (ITA)

77,000 Наполи (ITA)

70,000 Бенфика﻿ (POR)﻿

61,000 Байєр (GER)

56,000 Вильяреал (ESP)

44,000 ЦСКА Москва (RUS)

41,000 Брага (POR)

39,500 Гент﻿ (BEL)

37,000 ПСВ (NED)

34,000 Селтик (SCO)

Корзина 2

33,500 Динамо Загреб (CRO)

30,500 Спарта (CZE)

27,500 Славия﻿ (CZE)

26,000 Лудогорець (BUL)

25,500 Янг Бойз (SUI)

22,750 Црвена Звезда (SRB)

22,000 Рапид﻿ (AUT)

22,000 Лестер (ENG)

21,000 Карабах (AZE)

21,000 ПАОК﻿ (GRE)

20,500 Стандард (BEL)

20,456 Реал Сосьєдад (ESP)

Корзина 3

20,456 Гранада (ESP)

19,000 Милан (ITA)

18,500 Алкмаар﻿ (NED)

17,000 Фейєнорд (NED)

16,500 АЕК (GRE)

16,500 Маккаби Тель-Авив﻿ (ISR)

16,250 Рейнджерс (SCO)

15,000 Мольде﻿ (NOR)

14,956 Хоффенхайм (GER)

14,000 ЛАСК (AUT)

14,000 Хапоель Беєр-Шева (ISR)

12,500 ЧФР (ROU)

Корзина 4

12,500 Заря (UKR)

11,849 Лилль (FRA)

11,849 Ницца (FRA)

11,000 Риєка (CRO)

8,500 Дандолк (IRL)

8,000 Слован (SVK)

7,580 Антверпен (BEL)

7,000 Лех (POL)

6,720 Сивасспор (TUR)

6,585 Вольфсберг (AUT)

5,350 Омония﻿ (CYP)

3,475 ЦСКА София (BUL)