В швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки группового турнира Лиги Европы 2020/21. Своих оппонентов узнала и луганская Заря, которая является единственным представителем Украины в турнире.

Команда Виктора Скрипника попала в группу G, где ее соперниками станут Брага (Португалия), Лестер (Англия) и АЕК Афины (Греция).

Результаты жеребьевки группового турнира ЛЕ 2020/21

Луганчане были посеяны в четвертой корзине. Таким образом, соперниками Зари точно не могли стать Лилль, Ницца, Риека, Дандолк, Слован Либерец, Антверпен, Лех, Сивасспор, Вольфсберг, Омония и ЦСКА София.

Первый тур ЛЕ 2020/21 пройдет уже 22 октября.

Как известно, Заря – единственная команда, которая представит Украину в группе Лиги Европы. Луганчане попали в эту стадию напрямую, благодаря третьему месту в УПЛ 2019/20. Колос и Десна участвовали в квалификации, однако вылетели от Риеки и Вольфсбурга соответственно.

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