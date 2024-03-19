Бароне скончался в День святого Иосифа за 24 часа до своего 58-летия, информирует официальный сайт флорентийского клуба. Он был госпитализирован в больницу "Сан-Раффаэле" в Милане с полудня воскресенья после сердечного приступа, который у него случился в отеле перед матчем между его "виолой" и Аталантой в Бергамо. Он так и не пришёл в сознание.

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"С глубокой болью и огромной печалью Фиорентина сегодня теряет одну из своих точек отсчета, фигуру, которая ознаменовала недавнюю историю клуба и которую никогда не забудут", – говорится в официальном коммюнике.

Бароне занимал свою должность в Фиорентине с 2019 года. Именно ему принадлежит идея строительства нового спортивного центра Фиорентины площадью 29 тысяч квадратных метров, который был открыт в 2023 году. Однако болельщики "виолы" часто критиковали его за работу на трансферном рынке.

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