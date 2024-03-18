Состояние генерального директора Фиорентины Джо Бароне по сравнению со вчерашним днём не улучшилось.

В воскресенье, 17 марта, Бароне был доставлен из флорентийского отеля в миланскую больницу Сан-Раффаэле с диагнозом "остановка сердца". По этой причине матч 29-го тура Серии А между Фиорентиной и Аталантой был перенесён.

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В воскресенье Фиорентина сообщала, что 58-летний Бароне находится в критическом, но стабильном состоянии. Сегодня флорентийский клуб опубликовал известия о том, что улучшений состояния здоровья директора не произошло.

Согласно Repubblica, генеральный директор "фиалок" находится на аппарате искусственного жизнеобеспечения. Врачи отказываются давать какие-либо прогнозы по поводу его восстановления.

Тем временем семья Бароне вернулась во флорентийский отель.

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