Бароне помер у День святого Йосипа за 24 години до свого 58-річчя, інформує офіційний сайт флорентійського клубу. Його госпіталізували в лікарню "Сан-Раффаеле" в Мілані з полудня неділі після серцевого нападу, який у нього трапився в готелі перед матчем між його "віолою" і Аталантою в Бергамо. Він так і не прийшов до тями.

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"З глибоким болем і величезним сумом Фіорентина сьогодні втрачає одну зі своїх точок відліку, постать, яка ознаменувала нещодавню історію клубу і яку ніколи не забудуть", – йдеться в офіційному комюніке.

Бароне обіймав свою посаду у Фіорентині з 2019 року. Саме йому належить ідея будівництва нового спортивного центру Фіорентини площею 29 тисяч квадратних метрів, який було відкрито 2023 року. Проте уболівальники "віоли" часто критикували його за роботу на трансферному ринку.

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