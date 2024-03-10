Если бы Фиорентина победила, интрига в борьбе за пятую путевку в Лигу чемпионов (очень мало шансов, что Италия ее упустит) закрутилась бы не на шутку. За нее бы бились четыре-пять команд. В то же время Рома имела шанс немного прибить одного из прямых конкурентов.

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Даниэле Де Росси после своего назначения проигрывал только Интеру – все остальные матчи в Серии А выиграл. Дибала и Лукаку (а кто же еще?) уже на 5-й минуте попытались оформить заявку на очередные три очка. Голкипер справился с ударом Ромелу. Фиорентина ответила опасным розыгрышем стандарта. Оказалось, это был анонс. Спустя 10 минут снова такая же ситуация, но на сей раз Раньери не простил – хозяева вышли вперед.

Следом и второй мог влетать в ворота Ромы, но Мадрагоре не хватило точности. Под конец тайма шанс огорчить свою бывшую команду имел Белотти. Вот кому сегодня по-настоящему не везло. Андреа и забить пытался, и ассистировать, и даже во втором тайме пенальти заработал. Однако все эти усилия не завершились голом.

Рома отыгралась в середине второго тайма после шквала атак. Решающий удар нанес Ауар. Паритет продержался совсем недолго. Белотти выиграл верховой мяч, который достался Мадрагоре. Роландо не с первой попытки, но таки отправил мяч в сетку. Это преимущество Фиорентина также удержать не смогла. Уже на последней минуте компенсированного времени Льоренте красивым ударом закрепил окончательный счет – 2:2.

Этот результат позволил подопечным Даниэле Де Росси единолично занять пятое место в турнирной таблице Серии А. На одно очко позади находится Аталанта, которая будет следующим соперником Фиорентины. "Фиалки" отстают от римлян на пять пунктов.