Ветеран оказался в шаге от переезда в Париж. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Хакими в шаге от подписания контракта с ПСЖ – защитник проходит медосмотр

На вторник французский гранд якобы запланировал медосмотр Серхио Рамоса. Он уже согласовал детали личного контракта с парижанами, который подпишет по схеме 1+1. ПСЖ 35-летний испанец достанется бесплатно, поскольку получил статус свободного агента после 16 лет в мадридском Реале.

К слову, в сезоне 2020/21 Серхио Рамос провел лишь 21 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля