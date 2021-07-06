22-річний хавбек перебрався на Велодром, повідомляє офіційний сайт провансальців.

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Марсель взяв Гендузі в оренду на сезон. Угодою передбачений пункт про обов'язковий викуп француза за 11 млн євро, коли будуть виконані певні контрактні умови. За Олімпік Гендузі виступатиме під 6-м номером. Марсель – третій французький клуб у кар'єрі гравця. Раніше він виховувався у структурі ПСЖ і грав за Лор'ян.

Сезон 2020/21 Маттео Гендузі провів у берлінській Герті на правах оренди. У його активі 24 матчі в Бундеслізі, в яких хавбек забив 2 м'ячі та оформив 3 асисти.

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