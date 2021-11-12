"Сейчас я в аренде и все еще связан контрактом с лондонским Арсеналом.

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Однако, я полностью сосредоточен на игре в Марселе. Это тот клуб, с которым я хочу связать свое будущее, хочу присоединиться к нему в долгосрочной перспективе. Эти переговоры я уже вел с клубом до подписания контракта, и я чувствую себя здесь очень комфортно. И именно поэтому хочу и дальше получать удовольствие от игры за Марсель", – цитирует Гендузи RMC Sport.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Маттео провел 13 матчей, в которых отличился тремя голами и совершил столько же ассистов. Его контракт с Арсеналом истекает летом, transfermarkt оценивает Маттео в 22 млн евро.

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