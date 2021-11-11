"Канониры" стремятся укрепить центр поля американцем из Бундеслиги, утверждает Sport Bild.

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Лондонцы активно мониторят выступления Адамса в составе "красных быков". У опорника есть действующий до лета 2025-го контракт с Лейпцигом. Клаусула воспитанника отделения Ред Булл в Нью-Йорке составляет 40 млн евро. Саксонцы не будут вести переговоры на основе меньших предложений.

К слову, в нынешнем сезоне Тайлер Адамс провел 13 матчей во всех турнирах, в которых получил 5 желтых карточек.

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