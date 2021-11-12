"Зараз я в оренді і все ще пов'язаний контрактом з лондонським Арсеналом.

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Проте я повністю зосереджений на грі у Марселі. Це той клуб, з яким хочу зв'язати своє майбутнє, хочу приєднатися до нього в довгостроковій перспективі. Ці перемовини я вже вів із клубом до підписання контракту, і я почуваюся тут дуже комфортно. І саме тому хочу й надалі отримувати задоволення від гри за Марсель", – цитує Гендузі RMC Sport.

У нинішньому сезоні Ліги 1 Маттео провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Його контракт з Арсеналом завершується влітку, transfermarkt оцінює Маттео у 22 млн євро.

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