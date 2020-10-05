Опальный хавбек сменил Лондон на Берлин. Об этом сообщает официальный сайт Герты.

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Гендузи будет играть в Бундеслиге на правах аренды. Срок соглашения – 1 год. За берлинцев 21-летний француз будет выступать под 8-м номером. Центрхав имел конфликт с тренером "канониров" Микелем Артетой, поэтому в течение трансферного окна занимался поисками нового клуба. Среди претендентов на него называли ПСЖ и Барселону.

В сезоне 2019/20 Маттео Гендузи провел 34 матча во всех турнирах, в которых оформил 3 результативные передачи.

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