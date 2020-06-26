Арсенал готов отпустить Гендузи – хавбек недоволен работой с Артетой

Лондонский Арсенал не будет оказывать препятствий смене клубной прописки полузащитником Маттео Гендузи, если получит приемлемую сумму отступных.

"Канониры" готовы продать центрхава за 40 млн евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

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Гендузи встретился с руководством Арсенала и дал понять, что хочет покинуть Эмирейтс в ближайшее трансферное окно. Молодой француз недоволен потерей места в основе лондонцев после назначения Микеля Артеты на должность наставника команды. В частности, он не попал в заявку на матч против Саутгемптона.

Гендузи хочет иметь регулярную игровую практику, чтобы поехать на Евро-2020 в составе национальной сборной. Среди претендентов на хавбека называют МЮ, миланский Интер и даже испанские гранды – Реал и Барселону.

В нынешнем сезоне Маттео Гендузи провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

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