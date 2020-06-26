toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Арсенал готов отпустить Гендузи – хавбек недоволен работой с Артетой

10:52 - Читати українською
Арсенал готов отпустить Гендузи – хавбек недоволен работой с Артетой
Маттео Гендузи / Reuters

Лондонский Арсенал не будет оказывать препятствий смене клубной прописки полузащитником Маттео Гендузи, если получит приемлемую сумму отступных.

"Канониры" готовы продать центрхава за 40 млн евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Гендузи насмехался над зарплатами игроков Брайтона – позорный поступок хавбека Арсенала разозлил боссов клуба

Гендузи встретился с руководством Арсенала и дал понять, что хочет покинуть Эмирейтс в ближайшее трансферное окно. Молодой француз недоволен потерей места в основе лондонцев после назначения Микеля Артеты на должность наставника команды. В частности, он не попал в заявку на матч против Саутгемптона.

Гендузи хочет иметь регулярную игровую практику, чтобы поехать на Евро-2020 в составе национальной сборной. Среди претендентов на хавбека называют МЮ, миланский Интер и даже испанские гранды – Реал и Барселону.

В нынешнем сезоне Маттео Гендузи провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал 3 результативные передачи.

Арсенал на выезде переиграл Саутгемптон, Бёрнли удержал победу над Уотфордом: 31-й тур АПЛ, четверг

blog_ava
Овьедо – Фуэнлабрада: Лунин без шансов перед финалом, но с продолжением крутой серии, экс-игрок Карпат – лучший
00:39
8234
Теги
Англия Трансферы Микель Микель Артета Маттео Маттео Гендузи Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
15
мин
Ювентус
22:45
Лечче
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук