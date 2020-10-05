Півзахисник лондонського Арсенала та збірної Франції Маттео Гендузі сезон 2020/21 проведе в чемпіонаті Німеччини.

Опальний хавбек змінив Лондон на Берлін. Про це повідомляє офіційний сайт Герти.

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Гендузі гратиме в Бундеслізі на правах оренди. Термін угоди – 1 рік. За берлінців 21-річний француз виступатиме під 8-м номером. Центрхав мав конфлікт із керманичем "канонірів" Мікелем Артетою, тому впродовж трансферного вікна займався пошуками нового клубу. Серед претендентів на нього називали ПСЖ і Барселону.

У сезоні 2019/20 Маттео Гендузі провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі.

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