Севилья подписала потенциального соперника сборной Украины
19:34 - Читати українською
Нидерландский защитник Карим Рекик продолжит карьеру в Ла Лиге.
Севилья договорилась о подписании защитника Герты Карима Рекика, сообщает официальный сайт клуба.
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Стороны согласовали контракт до лета 2025 года. По инфомрацию transfermarkt берлинский клуб получил за 25-летнего таланта 4 млн евро. Карим имеет опыт выступлений за сборную Нидерландов, которая будет противостоять украинцам на Евро-2020.
Герта на замену Рекику объявила о трансфере 23-летнего парагвайского защитника Базеля Омара Альдерете.
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