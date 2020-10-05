Севилья договорилась о подписании защитника Герты Карима Рекика, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны согласовали контракт до лета 2025 года. По инфомрацию transfermarkt берлинский клуб получил за 25-летнего таланта 4 млн евро. Карим имеет опыт выступлений за сборную Нидерландов, которая будет противостоять украинцам на Евро-2020.

Герта на замену Рекику объявила о трансфере 23-летнего парагвайского защитника Базеля Омара Альдерете.

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