Генеральный директор Зари Станислав Оганов выразил свое недовольство тем, что Динамо и Шахтеру разрешили всем составом уехать за границу во время войны.

Функционер осудил это решение, однако решил обойтись без детальной аргументации.

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"Я не хочу комментировать отъезд Динамо и Шахтера. Пусть они сами отвечают на эти вопросы. Я очень отрицательно к этому отношусь. Почему? Давайте я не буду отвечать", – заявил Оганов в комментарии FanDay.

Напомним, Динамо и Шахтер пока единственные украинские команды, получившие разрешение уехать за границу во время войны. Гранды УПЛ готовятся проводить товарищеские матчи, а вырученные средства будут переданы на нужды Украины.

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