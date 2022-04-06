"Я отрицательно отношусь к этой ситуации. В стране идет война, мы защищаем Украину. Весь народ объединился и трудится на то, чтобы выгнать врага. Какие могут быть льготы? Что это за выборочная система? Кто-то имеет право уезжать, кто-то – нет. Давайте всех тогда упустим, кто хочет убежать или уехать, не знаю, как правильно назвать.

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Мне кажется, сейчас не время покидать страну. Напротив, нужно быть едиными и работать на победу. Украина должна быть свободна. Только тогда можно ездить тренироваться, готовиться к каким-нибудь чемпионатам, участию в Лиге чемпионов и т.д. А сейчас к чему тренироваться? А если, не дай бог, все пойдет не так, как мы хотим? Тренировка ради тренировок, зачем это нужно?

Многие говорят, что мы будем зарабатывать деньги для армии выставочными матчами. Интересно будет на это посмотреть. Я не думаю, что участие в таких играх принесет армии какие-нибудь глобальные деньги. У меня другое видение этой ситуации. Я сторонник того, чтобы мы сначала навели порядок, убрали врага, а потом уже во имя мира и людей начали проводить футбольные матчи", – поделился Мисюра в комментарии Fanday.

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