Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов висловив своє невдоволення тим, що Динамо і Шахтарю дозволили всім складом виїхати за кордон під час війни.

Функціонер засудив таке рішення, однак вирішив обійтись без детальної аргументації.

"Які можуть бути пільги?": представник Чорноморця розлючений через виїзд Динамо та Шахтаря на благодійні матчі

"Я не хочу коментувати від'їзд Динамо та Шахтаря. Нехай вони самі відповідають ці запитання. Я дуже негативно до цього належу. Чому? Давайте я не відповідатиму", – заявив Оганов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Динамо і Шахтар поки єдині українські команди, які отримали дозвіл виїхати за кордон під час війни. Гранди УПЛ готуються проводити товариські матчі, а виручені кошти передадуть на потреби України.

Росія напала на Україну: закриття українського клубу, дружина Реброва про реакцію росіян на звірства їхньої армії (LIVE)