"Я негативно ставлюся до цієї ситуації. У країні триває війна, ми захищаємо Україну. Весь народ об'єднався та працює на те, щоб вигнати ворога. Які можуть бути пільги? Що це за вибіркова система? Хтось має право виїжджати, хтось – ні. Давайте всіх тоді випустимо, хто хоче втекти чи виїхати, не знаю як правильно назвати.

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Мені здається, зараз не час покидати країну. Навпаки, треба бути єдиними та працювати на перемогу. Україна має бути вільна. Тільки тоді можна їздити тренуватися, готуватися до якихось чемпіонатів, участі у Лізі чемпіонів тощо. А зараз до чого тренуватись? А якщо, не дай боже, все піде не так, як ми хочемо? Тренування заради тренувань, навіщо це треба?

Багато хто каже, що ми зароблятимемо гроші для армії виставковими матчами. Цікаво буде на це подивитись. Я не думаю, що участь у таких іграх принесе армії якісь глобальні гроші. У мене інше бачення цієї ситуації. Я прихильник того, щоб ми спочатку навели лад, прибрали ворога, а потім уже в ім'я миру та людей почали проводити футбольні матчі", – поділився Місюра у коментарі Fanday.

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