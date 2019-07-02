Гельзін розповів про роль Селюка в Олімпіку

Президент Олімпіка прокоментував чутки щодо приходу в клуб одіозного агента Дмитра Селюка.

"Ця інформація висмоктана з пальця. Взагалі не розумію, яким чином вона має стосунок до нашого клубу. Селюк запропонував Олімпіку двох футболістів. Ось і все наше співробітництво.

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Матар Дійє до Селюка не має ніякого відновлення. Гравці, яких запропонував Дмитро, перебувають у нас на перегляді. Новий тренер буде найближчим часом ухвалювати рішення щодо них.

Більше ніякої співпраці між Олімпіком та Селюком немає. Писали про те, що він нам формує склад і привіз нового головного тренера. Це безглузда інформація.

Незрозуміло, де журналісти її беруть. Складається враження, що людина, прокинувшись вранці, написала те, що їй відразу ж спало на думку", – повідомив Гельзін в коментарі Footboom.

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