Динамо может вернуться к трансферу Матара – Гельзин назвал истинную причину срыва перехода

У президента донецкого Олимпика своя версия событий в трансферных переговорах с Динамо.

"Киевляне к нам первыми обратились. Поступил звонок от руководства клуба. Вопрос заключался больше не в цене, а в перспективах Матара в киевской команде. Он, скорее всего, не был бы игроком основного состава.

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А чтобы дальше быть партнерами с Динамо по Матару, мне нужно, чтобы он имел постоянную игровую практику и рос как футболист. Для дальнейшей перспективы развития лучше оставить Дийе в Олимпике.

Сенегалец будет выходить у нас в стартовом составе, показывая уровень футбола, который он демонстрировал в весенней части чемпионата. Таким образом, он может у нас расти и развиваться значительно быстрее. В любой момент Динамо имеет право его выкупить, если этот игрок ему понадобится.

Не слишком хочется обсуждать трансферную стоимость. Мы хотим, чтобы Матар немного больше "обтерся", помогал нашему клубу, еще хотя бы полгода или год, а дальше будем говорить о его цене. По словам агентов, которые ведут сенегальца, эта цифра довольно внушительная", – заявил Гельзин в комментарии Footboom.

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