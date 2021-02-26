"Сможет ли Динамо добавить в матчах 1/8 финала Лиги Европы? Мы хорошо, знаем, что Луческу в межсезонье не смог никого приобрести, в первую очередь для усиления линии атаки. Уже сказано не раз – в Динамо сегодня нет хорошего забивного форварда.

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Мы постоянно ждем – то Беседин должен выстрелить, то еще кого-то прорвет. Но, к сожалению, пока надежд никто не оправдывает. Все в руках тренера – какие он будет ставить игрокам задания, кого выставлять на атаку. Надеемся, что тот же Беседин уже сыграет побольше игр в чемпионате, чтобы почувствовать забивную уверенность, команда, наверное, должна больше на него играть. Предпринимать в любом случае что-то надо, исходя из тех кадров, которые есть в распоряжении сейчас.

Будем надеяться, что Динамо выпадет более-менее нормальный соперник. Хотя на этой стадии слабых команд, как правило, не бывает. Остается готовиться, отрабатывать схему победителя. Чтобы команда почувствовала, что такое победа, твердо стояла на ногах и заявила о себе как о клубе, который способен бороться в еврокубках. Хотя это будет очень трудно без усиления. Проблем много, а игроки, которые сегодня есть в распоряжении тренерского штаба – будем говорить прямо – не являются топовыми футболистами, с которыми Динамо может решать серьезные задачи. Однако в 1/8 финала мы прошли, значит, будем верить и надеяться на прорыв", – сказал Гецко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Динамо по сумме двух матчей прошло Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы и уже сегодня узнает своего соперника в следующей стадии турнира.

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