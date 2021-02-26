"Чи зможе Динамо додати у матчах 1/8 фіналу Ліги Європи? Ми добре, знаємо, що Луческу у міжсезоння не зміг нікого придбати, в першу чергу для підсилення лінії атаки. Вже сказано не раз – у Динамо сьогодні немає хорошого забивного форварда.

Сирота потрапив у символічну збірну тижня Ліги Європи – дебютант Динамо склав компанію зіркам Тоттенхема і Арсенала

Ми постійно чекаємо – то Бєсєдін повинен вистрілити, то ще когось прорве. Але, на жаль, поки що надій ніхто не виправдовує. Все в руках тренера – які він буде ставити гравцям завдання, кого виставляти на атаку. Сподіваємося, що той же Бєсєдін вже зіграє більше ігор в чемпіонаті, щоб відчути забивну впевненість, команда, напевно, повинна більше на нього грати. Робити у будь-якому випадку щось треба, виходячи з тих кадрів, які є у розпорядженні зараз.

Будемо сподіватися, що Динамо випаде більш-менш нормальний суперник. Хоча на цій стадії слабких команд, як правило, не буває. Залишається готуватися, відпрацьовувати схему переможця. Щоб команда відчула, що таке перемога, твердо стояла на ногах і заявила про себе як про клуб, який здатний боротися у єврокубках. Хоча це буде дуже важко без підсилення. Проблем багато, а гравці, які сьогодні є у розпорядженні тренерського штабу – будемо говорити прямо – не є топовими футболістами, з якими Динамо може вирішувати серйозні завдання. Однак в 1/8 фіналу ми пройшли, значить, будемо вірити і сподіватися на прорив", – сказав Гецко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, Динамо за сумою двох матчів пройшло Брюгге в 1/16 фіналу Ліги Європи і вже сьогодні дізнається свого суперника у наступній стадії турніру.

Брюгге – Динамо: гравець сезону витягує щасливий квиток в 1/8 ЛЄ і захищає стиль Луческу, а українська молодь на висоті