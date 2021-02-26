Феерическим выдался дебют защитника Динамо Александра Сироты в еврокубках. 20-летний защитник вышел в стартовом составе важнейшего матча против Брюгге и каши не испортил.

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Более того, Александр сразу получил признание во втором по силе евротурнире – украинец попал в команду недели Лиги Европы, которую составил УЕФА.

К слову, встреча против Брюгге – первый опыт для Сироты во взрослых еврокубках. Ранее он провел 5 поединков в футболке "бело-синих" в Юношеской лиге УЕФА.

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