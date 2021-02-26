Сирота попал в символическую сборную недели Лиги Европы – дебютант Динамо в компании звезд Тоттенхэма и Арсенала
Защитник Динамо Александр Сирота оказался среди лучших игроков Лиги Европы по итогам второго матча 1/16 финала турнира.
Феерическим выдался дебют защитника Динамо Александра Сироты в еврокубках. 20-летний защитник вышел в стартовом составе важнейшего матча против Брюгге и каши не испортил.
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Более того, Александр сразу получил признание во втором по силе евротурнире – украинец попал в команду недели Лиги Европы, которую составил УЕФА.
К слову, встреча против Брюгге – первый опыт для Сироты во взрослых еврокубках. Ранее он провел 5 поединков в футболке "бело-синих" в Юношеской лиге УЕФА.
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