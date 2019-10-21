Гецко: Не думаю, что Динамо легко возьмет второе место в УПЛ

Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатлениями от матча 11-го тура УПЛ Динамо – Александрия, а также оценил перспективы киевского клуба в текущем чемпионате Украины.

"Киевляне одержали победу над Александрией, но я не сказал бы, что она получилась легкой и по делу. И хотя у команды Михайличенко серия из пяти побед подряд, не буду утверждать, что Динамо легко возьмет второе место в чемпионате.

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Что касается игры на Олимпийском, то до пропущенного гола Александрия хорошо выглядела. Команда Шарана грамотно построила игру и хорошо выходила в контратаки. Конечно, обидно, что в очередной раз в чемпионате мы увидели некомпетентное судейство, так как при счете 0:0 рефери Балакин не назначил пенальти в ворота Динамо, когда Попов откровенно нарушил правила в своей штрафной. Думаю, если бы александрийцы повели в счете, судьба матча могла сложиться по-другому и не факт, что киевляне бы завоевали три очка", – цитирует Гецко zbirna.com.

Напомним, после победы над Александрией команда Алексея Михайличенко вышла на второе место в турнирной таблице УПЛ.

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