Динамо обыграло Александрию в центральном матче УПЛ – тяжелая победа оборвала беспроигрышную серию гостей

Динамо переиграло Александрию (1:0) в 11-м туре чемпионата Украины 2019/20. Счет и отчет матча УПЛ читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Александрия на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Шарана не проигрывала в УПЛ последние 5 матчей, набрав за этот период 13 очков. Динамовцы выиграли 4 подряд матча, а их сухая серия длилась 394 минуты. Киевляне опережали гостей лишь на 1 балл и попытались одержать свою вторую домашнюю победу в УПЛ 2019/20. В последние сезоны Александрия стала для Динамо неудобным соперником – здесь и ничьи, и поражение, и минимальные победы.

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

Киевляне очень активно начали с высоким темпом и атаками по всех направлениях. На 5-й минуте Буяльский идеально забросил за спины защитникам на Соля, но защитник гостей успел заблокировать удар, и снаряд полетел выше. Александрия, которая преимущественно выходила в контрвыпады правым флангом, ответила на 8-й. Лучкевич выдал пас в центр, а Третьяков пробил над воротами. Очередной проход гостей справа завершился ударом на 13-й. Кирилл Ковалец с пределов штрафной пробил, а Бущан не без проблем парировал.

Молодежный чемпион мира-2019 Попов, наконец-то вышедший в старте главной команды, рискованно постелился в подкате, ведь судья мог и пенальти назначить. Безбородко в этом эпизоде ​​шипами въехал в лицо Дениса – в кровь. Динамовцы на время остались в меньшинстве. Пашаев пробил издали на 32-й. Не очень точно. Сразу после этого команда Михайличенко открыла счет – первым же ударом в створ! Миколенко совершил спурт в полуфланг, отдал на Гармаша, Денис отбросил на Де Пену. Прострел слева замкнул сам же Виталий, опередив... своего Соля и чужого вратаря. Это было круто.

На 37-й Цыганков перепрыгивал ноги соперника и упал. Арбитр Балакин решил, что это симуляция и желтая. Сомнительно. Может, это и не пенальти, но предупреждение лишнее. Миколенко и Де Пена снова заряжают слева. Набрасывание украинца замыкал Цыганков, но его удар заблокировали. Виктор пытался разыграть с Карлосом и Солем атаку в 3 хода, но многовато пяточек от вице-капитана хозяев и очередной блок александрийцев. Результат закономерен. Динамо неплохо реализовывало пространство после атак соперника, хотя по точным ударам проиграло тайм 1:2. Киевляне более острые и эффективные, поэтому 1:0 до перерыва.

Второй тайм начался очень живо. Две прекрасно разыгранные комбинации (отмечаем пасы Шабанова и Де Пены) завершались не лучшими ударами. Александрия выбежала в контру, которую завершал Третьяков. С последним до конца сыграл Сидорчук, поэтому снова команде Шарана позволили пробить только метров с 20-и. Вот уже момент. На 50-й минуте Дубра выиграл верх у Гармаша и пробил с близкого расстояния. Повезло киевлянам, что выше. Де Пена остро забросил в штрафную на Соля, однако Фран пробивал не из самого удобного положения – тоже над воротами.

Де Пена завалил выход 3 в 4. Надо было отдавать Солю, а пошел некомфортный пас на Гармаша. Эпизод завершил Буяльский очень неприцельным ударом. По ударам 10:8, но Александрия попадает чаще (3:1). Александрия поинтереснее выходит в атаки и регулярно завершает их ударами. Ковалец пробил выше, пройдя центром. Третьяков с острого угла завершал проход Мирошниченко левому краю. Внутри второго тайма Вербичи заменил Гармаша – одного из худших в Динамо в этот день. Словенец перешел на позицию под нападающими. Попов завалил Ковальца. Опасный штрафной исполнил Гречишкин на 71-й. Шабанов головой принял мощный удар на себя.

После 74-й активизировались и динамовцы. Попов едва не перевисел в воздухе Панькива, а Миколенко не смог добить верховым ударом. После классного индивидуального прохода Вербича Де Пена пробивал в дальний – вратарь сборной Украины сумел парировать так, чтобы ни Солю, ни Цыганкову не достался мяч. Сидорчук перебросил стенку, но не создал проблем для Панькива. Жерсон вышел вместо Соля на 81-й. Михайличенко продолжает практиковать поздние замены. Сухая серия Франа в официальных встречах, к слову, продолжается уже почти 8 месяцев.

Шабанов в борьбе со своим же Бущаном едва не срезал в свои ворота. Момент на 89-й! Ситало забросил во вратарскую, но Банада вместо удара выполнил нечто похожее на пас. Цыганков ударом со штрафного нашел вратаря. Динамо прервало беспроигрышную серию Александрии, которая длилась с 31 августа 5 матчей подряд. Киевляне набрали 23 очка и оторвались от Десны на 3 балла, а от Александрии и Зари – на 4.