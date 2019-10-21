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Гецко: Не думаю, що Динамо легко візьме друге місце в УПЛ

11:24 1019 Читать на русском
Гецко: Не думаю, що Динамо легко візьме друге місце в УПЛ
Іван Гецко / УНІАН

Колишній нападник збірної України Іван Гецко поділився своїми враженнями від матчу 11-го туру УПЛ Динамо – Олександрія, а також оцінив перспективи київського клубу в поточному чемпіонаті України.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Кияни здобули перемогу над Олександрією, але я не сказав би, що вона вийшла такою легкою і по ділу. І хоча у команди Михайличенко серія з п'яти перемог поспіль, не буду стверджувати, що Динамо легко візьме друге місце в чемпіонаті.

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Що стосується гри на Олімпійському, то до пропущеного гола Олександрія добре виглядала. Команда Шарана грамотно побудувала гру і добре виходила в контратаки. Звичайно, прикро, що в черговий раз в чемпіонаті ми побачили некомпетентне суддівство, бо при рахунку 0:0 рефері Балакін не призначив пенальті у ворота Динамо, коли Попов відверто порушив правила в своєму штрафному. Думаю, якби олександрійці повели в рахунку, доля матчу могла скластися по-іншому і не факт, що кияни б завоювали три очки", – цитує Гецка zbirna.com

Нагадаємо, після перемоги над Олександрією команда Олексія Михайличенка вийшла на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

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Теги
Динамо Динамо Іван Гецко Динамо - Олександрія
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